|
|
Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:10
swan forever написав:
разве у нас есть коррупция? Её у нас нет - сам президент это может подтвердить!
Почему не чистят форум от пропутинских кремлеботов!? Ау, администрация!
-
Егор
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:10
swan forever написав:
разве у нас есть коррупция? Её у нас нет - сам президент это может подтвердить!
Почему не чистят форум от пропутинских кремлеботов!? Ау, администрация!
-
Егор
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор