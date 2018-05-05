Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...

Почему не чистят форум от пропутинских кремлеботов!? Ау, администрация!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:10
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:10
Додано: Сер 23 тра, 2018 00:53
наверное потому что в правилах форума нет пункта "запрещено оставлять комментарии пропутинским кремлеботам".
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