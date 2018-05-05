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Антикорупційний суд: суддям
будуть платити по 7 тисяч...

Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:10

  swan forever написав:разве у нас есть коррупция? Её у нас нет - сам президент это может подтвердить!


Почему не чистят форум от пропутинских кремлеботов!? Ау, администрация!
Егор
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:10

  swan forever написав:разве у нас есть коррупция? Её у нас нет - сам президент это может подтвердить!


Почему не чистят форум от пропутинских кремлеботов!? Ау, администрация!
Егор
 
Повідомлень: 256
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 00:53

  Егор написав: Почему не чистят форум от пропутинских кремлеботов!? Ау, администрация!

наверное потому что в правилах форума нет пункта "запрещено оставлять комментарии пропутинским кремлеботам".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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