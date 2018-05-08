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Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:27
Что то меня не покидает чувство, что ничего не изменится с появлением антикоррупционного суда. Ну появилось у нас НАБУ и НАЗК. И что, кого то серьезного посадили? А шума было много и зарплаты и обеспечение дай бог каждому.
Может я чего то не вижу и не знаю?
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Кузя
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Додано: Сер 23 тра, 2018 08:05
"Вносить “коррупционные” дела ВАКС в Единый реестр судебных решений будет или генпрокурор, или его замы." - правильно я понимаю что от прокурора будет зависить попадет дело в ВАКС или нет?
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pibodi
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Додано: Сер 23 тра, 2018 08:35
саме цікаве , що нічого не поміняється - це вже взагалі схоже на сюрцирк - є державні органи, є органи які їх контролюють, створили органи що контролюють тих які контролють , тепер садять тих що контролюють і так без кінця - Є НАБУ, Є НАЗК є "ПЗРК!;)" є ще якась дупа , завтра сворять антикор НАБУ і антикор НАЗК- але майже нічого не міняється ... як в тому анекдоті про зайця та волка - *бут также тільки писаніни добавилося, за наші гроші 20000 чол краде і жирує , і створюють видимість боротьби самі з собою..
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Serg2717
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:23
ssnet написав:
Норм зарплата для людей такого уровня.
Судьи в Европе, остальные в ж***. Очередная победа из серии "Жизнь замечательный людей" - по-новому.
К тому же, нужно же как то справедливо распределять наши налоги.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:01
дикий написав:
не знаю как вы, а я со своей убогой берлоги скажу так . Те 7 тысяч долларов, большая сумма только для меня и для тех кто как я. И мы думаем, что это ну такие большие деньги!! На самом деле 7 штук баксов у них это как для меня 70 гривен в час на работе. Суммы которые "заносят" от проверенных лиц там гораздо больше. Я думаю в районе 50-100 тысяч баксов. Поэтому брать они будут , вернее даже обязаны взять. Так как все делятся и круговая порука обязывает взять, иначе система выкинет такого судью как проф непригодным. Те кто думает что 7000 баксов это ограничение типа минимальной взятки:)) Наивные, это судьям на карманные расходы. А кстати что там с пенсией для них?
а ведь Дикий прав.. так оно и есть.
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magneet
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Додано: Сер 23 тра, 2018 13:01
magneet написав:
а ведь Дикий прав.. так оно и есть.
вы тоже из его убогой берлоги пишете?
все ждали когда же вы подтвердите слова дикого
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Pegasmaster
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:10
Какая-то охинея. Хмара и другие борцы за то,что мы сейчас имеем, в тюрьме сидели "бесплатно", добровольцы клали и кладут головы "за бесплатно". Почему этой срани надо платить за то чтобы не воровали. Почему нельзя добровольцам прочитать двухмесячный курс по Праву с сформировать из них все эти органы? Скажете 2 месяца мало? А лучше насквозь корумпированные ВУЗЫ, учащие принимать коррупционные решения?
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bdfybdfy2003
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