Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...

дикий написав:

не знаю как вы, а я со своей убогой берлоги скажу так . Те 7 тысяч долларов, большая сумма только для меня и для тех кто как я. И мы думаем, что это ну такие большие деньги!! На самом деле 7 штук баксов у них это как для меня 70 гривен в час на работе. Суммы которые "заносят" от проверенных лиц там гораздо больше. Я думаю в районе 50-100 тысяч баксов. Поэтому брать они будут , вернее даже обязаны взять. Так как все делятся и круговая порука обязывает взять, иначе система выкинет такого судью как проф непригодным. Те кто думает что 7000 баксов это ограничение типа минимальной взятки:)) Наивные, это судьям на карманные расходы. А кстати что там с пенсией для них?