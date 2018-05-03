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ПриватБанк вирішив запустити
сервіс миттєвого...

ПриватБанк вирішив запустити сервіс миттєвого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:40

ПриватБанк вирішив запустити сервіс миттєвого...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запустив новий сервіс миттєвого кредитування фізичних осіб через POS-термінали банку, встановлені в більш ніж 1 200 відділеннях "Укрпошти" в усіх регіонах України.

Дивися повний текст ПриватБанк вирішив запустити сервіс миттєвого кредитування у відділеннях Укрпошти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:40

А что, в Приватбанке кредиты никто не берет? Зачем сюда Укрпочту впутывать? Там и так дурдом, без кредитов. Или это рекламная кампания Приватбанка через Укрпочту?
"Кто возьмет кредитов пачку, тот получит... телевизор...
А если не будут брать, отключим интернет..." :lol:
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:46

Re: ПриватБанк вирішив запустити сервіс миттєвого...

  Obval_Defoltovich написав:Зачем сюда Укрпочту впутывать?
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:09

Re: ПриватБанк вирішив запустити сервіс миттєвого...

Вообще то исторически так сложилось, как только банк начинал работать через УкрПочту - вскоре приходила ВА. Дельта, ФИДО, Евробанк... Опасная тенденция
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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