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Україна має намір співпрацювати з Кенією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Кенія восени проведуть двосторонню економічно-торговельну комісію.
Дивися повний текст Україна має намір співпрацювати з Кенією
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:57
Чо Кении с папуасами дела вести не привыкать.
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