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Україна має намір
співпрацювати з Кенією

Україна має намір співпрацювати з Кенією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:56

Україна має намір співпрацювати з Кенією

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Кенія восени проведуть двосторонню економічно-торговельну комісію.

Дивися повний текст Україна має намір співпрацювати з Кенією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:57

Чо Кении с папуасами дела вести не привыкать.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:12

Нам есть чему поучиться))) Ещё соглашение с пингвинами надо заключить))
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:20

Re: намір

  shev4uk написав:соглашение с пингвинами надо заключить)

Пингвинам в южном полушарии и без Украины хорошо.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:22

Не очень понятна ирония
GDP per capita (current US$) in 2016
Kenya 1,455.4
Ukraine 2,185.7
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Среднедушевой ВВП в Кении всего на 1/3 меньше среднеукраинского.
Волгарь
 
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