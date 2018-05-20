Україна і Кенія восени проведуть двосторонню економічно-торговельну комісію.
Дивися повний текст Україна має намір співпрацювати з Кенією.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:56
Україна має намір співпрацювати з Кенією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має намір співпрацювати з Кенією.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:12
Нам есть чему поучиться))) Ещё соглашение с пингвинами надо заключить))
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:20
Re: намір
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:22
Не очень понятна ирония
GDP per capita (current US$) in 2016
Kenya 1,455.4
Ukraine 2,185.7
Среднедушевой ВВП в Кении всего на 1/3 меньше среднеукраинского.
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