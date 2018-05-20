Україна має намір співпрацювати з Кенією

Додано: Вів 22 тра, 2018 16:12

Нам есть чему поучиться))) Ещё соглашение с пингвинами надо заключить))

"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд