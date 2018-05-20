Україна і Кенія восени проведуть двосторонню економічно-торговельну комісію.
Дивися повний текст Україна має намір співпрацювати з Кенією.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:56
Україна має намір співпрацювати з Кенією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має намір співпрацювати з Кенією.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:12
Нам есть чему поучиться))) Ещё соглашение с пингвинами надо заключить))
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:20
Re: намір
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:22
Не очень понятна ирония
GDP per capita (current US$) in 2016
Kenya 1,455.4
Ukraine 2,185.7
Среднедушевой ВВП в Кении всего на 1/3 меньше среднеукраинского.
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:56
замечательное достижение.... Что может заказть у нас Кения в обмен на свой кофе? Самолёт Ан-2 ?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:09
Надо ещё и с Камеруном - там хоть в футбол когда-то умели играть.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:44
Волгарь
Реальный уровень жизни в Кении гораздо выше, чем в Украине, так как нет зимы и соответствующих издержек. И не воюет она ни с кем. А еще - важный индикатор, кому интересно, тот найдет стоимость жилья в Кении (гораздо дороже в столице и Момбасе). При том, что еда и услуги (вроде парикмахерских и проч.) дешевле. По совокупности показзателей понятно, что вменяемый инвестор туда деньги повезет, а не в Украину, в карманы разного рода Насировых
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:49
Из личного опыта работы на таможне: цемент, некоторые виды проката (н-р, рельсы), подсолнечное масло, самолеты (в смысле услуги наших грузовых авиакомпаний), оружиеи (Кения - "прокладка": через нее оружие покупают сомалийцы всех мастей, стороны вечной гражданской войны в Конго-Киншасе и Руанде, Южный Судан). Раньше изредка заказывали сеялки и прочие несложные сельхозмеханизмы
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