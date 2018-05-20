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Україна має намір
співпрацювати з Кенією

Україна має намір співпрацювати з Кенією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:32

Волгарь

Смотря как считать. Если учитывать медицину и прочие социальные услуги, отсутствие доступа к электроснабжению, то да, ниже. Если считать по потреблению мяса и фруктов, то все же выше
max_us_ua
 
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