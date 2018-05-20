Україна має намір співпрацювати з Кенією

Волгарь
Смотря как считать. Если учитывать медицину и прочие социальные услуги, отсутствие доступа к электроснабжению, то да, ниже. Если считать по потреблению мяса и фруктов, то все же выше
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:32
Волгарь
Смотря как считать. Если учитывать медицину и прочие социальные услуги, отсутствие доступа к электроснабжению, то да, ниже. Если считать по потреблению мяса и фруктов, то все же выше
|