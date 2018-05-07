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Мінфін хоче повністю вийти
з капіталу двох держбанків

Мінфін хоче повністю вийти з капіталу двох держбанків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:14

Мінфін хоче повністю вийти з капіталу двох держбанків

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів планує повністю вийти з капіталу націоналізованих "ПриватБанку" та "Укргазбанку", очікуючи перші кроки в цьому напрямку вже в цьому році.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:14

Укргазбанк уже подготовился. Пылесосит валюту. Существенно повысились ставки по валютным депозитам. А ставки в евро (4% годовых) - вообще, самые высокие на рынке.
"Родовид" и "Киев" тоже когда-то были государственными. Государство их раньше в фонд кинуло. Укргаз самый живучий оказался.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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