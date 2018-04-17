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Мінагро повідомило про
найкращий стан озимих в історії

Мінагро повідомило про найкращий стан озимих в історії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:36

Мінагро повідомило про найкращий стан озимих в історії

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки сприятливим погодним умовам озимі культури продовжують вегетацію на 7,2 мільйона гектар (майже 100%), а загинуло в період перезимівлі менше 0,1% від засіяних площ.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:36

Європу точно перегодуємо. А нам, не панам, щось перепаде чи, як завжди, решту розкрадуть.
bmchyzh
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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