Завдяки сприятливим погодним умовам озимі культури продовжують вегетацію на 7,2 мільйона гектар (майже 100%), а загинуло в період перезимівлі менше 0,1% від засіяних площ.
Дивися повний текст Мінагро повідомило про найкращий стан озимих в історії.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:36
Мінагро повідомило про найкращий стан озимих в історії
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Дивися повний текст Мінагро повідомило про найкращий стан озимих в історії.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:36
Європу точно перегодуємо. А нам, не панам, щось перепаде чи, як завжди, решту розкрадуть.
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