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КМДА розгляне петицію про бліц-конкурс на проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, підтримало петицію 10,1 тис. киян при 10 тис. необхідних підписів.
Дивися повний текст КМДА розгляне петицію про бліц-конкурс на проект Шулявського мосту
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:46
Шо, опять? А потом будут возмущаться, что долго строят.
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