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Гроші на Лізі чемпіонів: скільки
валюти привезуть у Київ...

Гроші на Лізі чемпіонів: скільки валюти привезуть у Київ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:27

Гроші на Лізі чемпіонів: скільки валюти привезуть у Київ...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансисти вже підрахували, скільки грошей столиця зможе отримати з футбольних вболівальників.

Дивися повний текст Гроші на Лізі чемпіонів: скільки валюти привезуть у Київ футбольні фанати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:27

подсчет сколько будет украдено
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KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:01

"один фанат будет тратить в день примерно 300 евро — только на питание и развлечения" - кто-то из форумчан верит в этот бред ? Просто для себя интересно понять :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:01

  LutsMan написав:"один фанат будет тратить в день примерно 300 евро — только на питание и развлечения" - кто-то из форумчан верит в этот бред ? Просто для себя интересно понять :)

Нефиг делать может быть, ведь сюда стоит включить проституток, которые заломят цены и обнесут своих евроклиентов (тоже расходы, как ни как) :D
smdtranz
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