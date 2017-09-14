Фінансисти вже підрахували, скільки грошей столиця зможе отримати з футбольних вболівальників.
Дивися повний текст Гроші на Лізі чемпіонів: скільки валюти привезуть у Київ футбольні фанати.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 19:27
Гроші на Лізі чемпіонів: скільки валюти привезуть у Київ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші на Лізі чемпіонів: скільки валюти привезуть у Київ футбольні фанати.
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:01
"один фанат будет тратить в день примерно 300 евро — только на питание и развлечения" - кто-то из форумчан верит в этот бред ? Просто для себя интересно понять :)
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:01
Нефиг делать может быть, ведь сюда стоит включить проституток, которые заломят цены и обнесут своих евроклиентов (тоже расходы, как ни как)
Додано: Сер 23 тра, 2018 00:37
Из-за дороговизны (по паре тысяч евро) отелей и квартир массово сдают билеты. Все возмущены тем, что отели стоят в 100-200 раз дороже, чем в обычные дни.
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