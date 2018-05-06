RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ назвали реальну причину
банківської кризи в...

В НБУ назвали реальну причину банківської кризи в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:06

В НБУ назвали реальну причину банківської кризи в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова

Дивися повний текст В НБУ назвали реальну причину банківської кризи в 2014-2017 роках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82069
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:06

А мы-то думали, что причина была в овер9000 лицензий за чемоданы и полное отсутствие надзора хоть какого-то... Но теперь-то специалисты пояснили все. Фух!
500
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів 1, 2
R2 » Нед 06 тра, 2018 16:38
12 824
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 10:43
myshapiton
У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання...
R2 » Сер 16 тра, 2018 10:55
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 13:47
сова
Назвали найзатребуваніші професії в Україні
R2 » Суб 12 тра, 2018 20:40
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 13:22
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.