Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова
Дивися повний текст В НБУ назвали реальну причину банківської кризи в 2014-2017 роках.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:06
В НБУ назвали реальну причину банківської кризи в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали реальну причину банківської кризи в 2014-2017 роках.
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:06
А мы-то думали, что причина была в овер9000 лицензий за чемоданы и полное отсутствие надзора хоть какого-то... Но теперь-то специалисты пояснили все. Фух!
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