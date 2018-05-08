Для того щоб Tesla не розорилася, компанії необхідно випускати 20 тис. автомобілів на місяць.
Дивися повний текст Ілон Маск передбачив можливе банкрутство Tesla через дешеві Model 3.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:45
Ілон Маск передбачив можливе банкрутство Tesla через...
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Дивися повний текст Ілон Маск передбачив можливе банкрутство Tesla через дешеві Model 3.
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:51
тупые журналюги все перекрутили как обычно
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:12
Ничоси на 10 году продаж автомобилей за половину себестоимости он сообразил что так можно и обанкротиться. Отэта гений.
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