RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ілон Маск передбачив можливе
банкрутство Tesla через...

Ілон Маск передбачив можливе банкрутство Tesla через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:45

Ілон Маск передбачив можливе банкрутство Tesla через...

Пропонуємо до обговорення:
Для того щоб Tesla не розорилася, компанії необхідно випускати 20 тис. автомобілів на місяць.

Дивися повний текст Ілон Маск передбачив можливе банкрутство Tesla через дешеві Model 3.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82070
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:45

Бедняга, на его месте должны были быть мы.
Ukrnalogi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 23.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:51

тупые журналюги все перекрутили как обычно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:12

Ничоси на 10 году продаж автомобилей за половину себестоимости он сообразил что так можно и обанкротиться. Отэта гений.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 24.11.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:41

ось твітер Елона

https://twitter.com/elonmusk


де він таке заявлялв??????????

брехня всесвітня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну
R2 » Вів 08 тра, 2018 13:58
3 212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 17:40
Неразговорчивый
Путін заявив, що транзит газу через Україну після...
R2 » Суб 19 тра, 2018 10:46
6 409
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 10:57
Pupsik
Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring...
R2 » П'ят 18 тра, 2018 15:36
6 298
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 18:56
Егор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.