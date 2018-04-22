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Виробник смартфонів Nokia
залучив $100 млн і тепер...

Виробник смартфонів Nokia залучив $100 млн і тепер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:39

Виробник смартфонів Nokia залучив $100 млн і тепер...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія HMD Global повідомила про успішне залучення додаткових інвестицій на суму $100 млн, оцінка якої досягла $1 млрд.

Дивися повний текст Виробник смартфонів Nokia залучив $100 млн і тепер оцінюється в $1 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:40

Если их телефоны на том же глючном и пузатом андроиде, то грошь им цена в базарный день
civ
 
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