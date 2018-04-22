Компанія HMD Global повідомила про успішне залучення додаткових інвестицій на суму $100 млн, оцінка якої досягла $1 млрд.
Дивися повний текст Виробник смартфонів Nokia залучив $100 млн і тепер оцінюється в $1 млрд.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 22:39
Виробник смартфонів Nokia залучив $100 млн і тепер...
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Дивися повний текст Виробник смартфонів Nokia залучив $100 млн і тепер оцінюється в $1 млрд.
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:40
Если их телефоны на том же глючном и пузатом андроиде, то грошь им цена в базарный день
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