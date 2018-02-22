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Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:16
Пропонуємо до обговорення:
Недостатні темпи реформ за ключовими економічними напрямками загрожують Україні дефолтом і валютною кризою, яка може перерости в політичну кризу ще до проведення президентських і парламентських виборів в 2019 році, вважають економісти з проекту VoxUkraine і Київської школи економіки (KSE).
Дивися повний текст Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної кризи ще до виборів
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