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Економісти попереджають про
ризик дефолту і валютної...

Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:16

Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної...

Пропонуємо до обговорення:
Недостатні темпи реформ за ключовими економічними напрямками загрожують Україні дефолтом і валютною кризою, яка може перерости в політичну кризу ще до проведення президентських і парламентських виборів в 2019 році, вважають економісти з проекту VoxUkraine і Київської школи економіки (KSE).

Дивися повний текст Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної кризи ще до виборів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:19

"В статье экономисты предлагают ряд мер..." эти меры сейчас уже помогут не предотвратить надвигающийся дефолт, а растащить за бесплатно все что осталось от страны в короткий период между дефолтом и выборами. короче жили мы бедно, потом был пожар...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:19

plugatyrev, це фраза з російської пропагандистської методички чи банальне зрадофільське ниття? В реальності ж на кінець травня Україна ВЖЕ виплатила близько 3 млрд доларів по зовнішніх боргах.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:33

Все зависит от цены на нефть. Все в руках президента Америки ))))))
Вышеперечисленные меры в краткосрочной перспективе бесполезны, но потенциально могли бы помочь.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:44

  Sharpe написав:plugatyrev, це фраза з російської пропагандистської методички чи банальне зрадофільське ниття? В реальності ж на кінець травня Україна ВЖЕ виплатила близько 3 млрд доларів по зовнішніх боргах.

Учите матчасть. При чес тут пропаганда? Загонят как индейцев в резервуацию и землю за долги заберут. Вам нашу Украину не жалко???
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:47

  сова написав:
  Sharpe написав:plugatyrev, це фраза з російської пропагандистської методички чи банальне зрадофільське ниття? В реальності ж на кінець травня Україна ВЖЕ виплатила близько 3 млрд доларів по зовнішніх боргах.

Учите матчасть. При чес тут пропаганда? Загонят как индейцев в резервуацию и землю за долги заберут. Вам нашу Украину не жалко???

Вы бы хоть раз потрудились вместо голословных заявлений о "загонят в резервацию" привести хоть какие-то аргументы. А то прямо мантра какая-то.
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Faceless
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