|
|
|
Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:16
Пропонуємо до обговорення:
Недостатні темпи реформ за ключовими економічними напрямками загрожують Україні дефолтом і валютною кризою, яка може перерости в політичну кризу ще до проведення президентських і парламентських виборів в 2019 році, вважають економісти з проекту VoxUkraine і Київської школи економіки (KSE).
Дивися повний текст Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної кризи ще до виборів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82091
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:19
"В статье экономисты предлагают ряд мер..." эти меры сейчас уже помогут не предотвратить надвигающийся дефолт, а растащить за бесплатно все что осталось от страны в короткий период между дефолтом и выборами. короче жили мы бедно, потом был пожар...
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:19
plugatyrev, це фраза з російської пропагандистської методички чи банальне зрадофільське ниття? В реальності ж на кінець травня Україна ВЖЕ виплатила близько 3 млрд доларів по зовнішніх боргах.
-
Sharpe
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 10.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:33
Все зависит от цены на нефть. Все в руках президента Америки ))))))
Вышеперечисленные меры в краткосрочной перспективе бесполезны, но потенциально могли бы помочь.
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1277 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:44
Sharpe написав:
plugatyrev, це фраза з російської пропагандистської методички чи банальне зрадофільське ниття? В реальності ж на кінець травня Україна ВЖЕ виплатила близько 3 млрд доларів по зовнішніх боргах.
Учите матчасть. При чес тут пропаганда? Загонят как индейцев в резервуацию и землю за долги заберут. Вам нашу Украину не жалко???
-
сова
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:47
сова написав: Sharpe написав:
plugatyrev, це фраза з російської пропагандистської методички чи банальне зрадофільське ниття? В реальності ж на кінець травня Україна ВЖЕ виплатила близько 3 млрд доларів по зовнішніх боргах.
Учите матчасть. При чес тут пропаганда? Загонят как индейцев в резервуацию и землю за долги заберут. Вам нашу Украину не жалко???
Вы бы хоть раз потрудились вместо голословных заявлений о "загонят в резервацию" привести хоть какие-то аргументы. А то прямо мантра какая-то.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20854
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4620 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|