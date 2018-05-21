У Національному ботанічному саду ім. Гришка в Києві презентували проект "Парк корупції", який був профінансований Європейським Союзом.
Дивися повний текст У київському ботсаду презентували "Парк корупції" зі 100-метровим "золотим батоном".
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Додано: Сер 23 тра, 2018 01:10
У київському ботсаду презентували "Парк корупції" зі...
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Дивися повний текст У київському ботсаду презентували "Парк корупції" зі 100-метровим "золотим батоном".
Додано: Сер 23 тра, 2018 01:10
Так "золотого батона" ("золотого унитаза" не существовало, это был треп в СМИ. Об этом уже всем известно.
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