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У київському ботсаду презентували
"Парк корупції" зі...

У київському ботсаду презентували "Парк корупції" зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 01:10

У київському ботсаду презентували "Парк корупції" зі...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному ботанічному саду ім. Гришка в Києві презентували проект "Парк корупції", який був профінансований Європейським Союзом.

Дивися повний текст У київському ботсаду презентували "Парк корупції" зі 100-метровим "золотим батоном".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 01:10

Так "золотого батона" ("золотого унитаза" не существовало, это был треп в СМИ. Об этом уже всем известно.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:53

Долепите туда еще и золотую шоколадку. Тоже к месту и в тему.
p_a_l
 
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