|
|
АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 01:11
Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, тепер літр найдорожчого а-95 обійдеться автомобілістам у 32,45 грн.
Дивися повний текст АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта по $80/барель
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82073
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 01:12
время переходить на электротягу
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 243 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор