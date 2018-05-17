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АЗС переписують цінники: чим
українцям агукнеться нафта...

АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 01:11

АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта...

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, тепер літр найдорожчого а-95 обійдеться автомобілістам у 32,45 грн.

Дивися повний текст АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта по $80/барель.
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