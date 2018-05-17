Таким чином, тепер літр найдорожчого а-95 обійдеться автомобілістам у 32,45 грн.
Дивися повний текст АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта по $80/барель.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 01:11
АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АЗС переписують цінники: чим українцям агукнеться нафта по $80/барель.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:35
То-то я и смотрю, почему 95 на заправках в Германии минимум по 1,50€ стал, месяц-другой раньше можно было и по 1,40€ встретить
|