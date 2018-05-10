|
|
Велика Британія почне вивчати можливість застосування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:32
Пропонуємо до обговорення:
Велика Британія відкриє військовий центр розробок штучного інтелекту, йдеться на сайті міноборони країни. Лабораторії будуть створені на базі військового науково-технічного центру в британському місті Портон-Даун.
Дивися повний текст Велика Британія почне вивчати можливість застосування штучного інтелекту з воєнною метою
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82075
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:32
Давайте, давайте. Дайте обезьяне в руки гранату.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему