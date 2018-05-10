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Велика Британія почне вивчати
можливість застосування...

Велика Британія почне вивчати можливість застосування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:32

Велика Британія почне вивчати можливість застосування...

Пропонуємо до обговорення:
Велика Британія відкриє військовий центр розробок штучного інтелекту, йдеться на сайті міноборони країни. Лабораторії будуть створені на базі військового науково-технічного центру в британському місті Портон-Даун.

Дивися повний текст Велика Британія почне вивчати можливість застосування штучного інтелекту з воєнною метою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:32

Давайте, давайте. Дайте обезьяне в руки гранату.
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