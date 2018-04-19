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«Київводоканалу» відімкнуть
електрику за борги

«Київводоканалу» відімкнуть електрику за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:46

«Київводоканалу» відімкнуть електрику за борги

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Дивися повний текст «Київводоканалу» відімкнуть електрику за борги.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:47

Какие долги? Главное дивиденды вовремя распилить https://news.finance.ua/ru/news/-/426469/kievvodokanal-vyplatit-aktsioneram-11-3-mln-grn-dividendov-za-2017-g
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