Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Дивися повний текст «Київводоканалу» відімкнуть електрику за борги.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 06:46
«Київводоканалу» відімкнуть електрику за борги
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Дивися повний текст «Київводоканалу» відімкнуть електрику за борги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:47
Какие долги? Главное дивиденды вовремя распилить https://news.finance.ua/ru/news/-/426469/kievvodokanal-vyplatit-aktsioneram-11-3-mln-grn-dividendov-za-2017-g
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