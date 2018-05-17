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Найбільший банк Індії отримав
рекордний збиток за IV...

Найбільший банк Індії отримав рекордний збиток за IV...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:20

Найбільший банк Індії отримав рекордний збиток за IV...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший індійський банк State Bank of India (SBI) отримав рекордний збиток за четвертий квартал і 2017-2018 фінансовий рік в цілому

Дивися повний текст Найбільший банк Індії отримав рекордний збиток за IV финквартал і рік в цілому.
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