Війну на Донбасі як головну проблему країни практично однаково сприймають всі вікові групи.
Дивися повний текст Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка).
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Додано: Сер 23 тра, 2018 08:28
Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)
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Дивися повний текст Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка).
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:28
если этот опрос правда, то понятно почему этот народ заслуживает то правительство и уровень жизни которое имеет! ведь на первом месте должно быть Некомпетентность правительства - помним, что рыба гниет с головы, ведь войны там где бездарные дипломаты, высокие цены и тарифы там где нет своего производства и нет экономистов и планов на регулирование и рост экономики и т.д. и т.п.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:22
У большинства проблем истоки в событиях четырехлетней давности.
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