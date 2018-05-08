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Українці назвали три головні
проблеми країни (інфографіка)

Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:28

Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Війну на Донбасі як головну проблему країни практично однаково сприймають всі вікові групи.

Дивися повний текст Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:28

если этот опрос правда, то понятно почему этот народ заслуживает то правительство и уровень жизни которое имеет! ведь на первом месте должно быть Некомпетентность правительства - помним, что рыба гниет с головы, ведь войны там где бездарные дипломаты, высокие цены и тарифы там где нет своего производства и нет экономистов и планов на регулирование и рост экономики и т.д. и т.п.
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:22

  yuriy9946 написав:если этот опрос правда, то понятно почему этот народ заслуживает то правительство и уровень жизни которое имеет! ведь на первом месте должно быть Некомпетентность правительства - помним, что рыба гниет с головы, ведь войны там где бездарные дипломаты, высокие цены и тарифы там где нет своего производства и нет экономистов и планов на регулирование и рост экономики и т.д. и т.п.

У большинства проблем истоки в событиях четырехлетней давности.
nik1
 
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