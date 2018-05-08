Війну на Донбасі як головну проблему країни практично однаково сприймають всі вікові групи.
Дивися повний текст Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка).
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Додано: Сер 23 тра, 2018 08:28
Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка).
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:28
если этот опрос правда, то понятно почему этот народ заслуживает то правительство и уровень жизни которое имеет! ведь на первом месте должно быть Некомпетентность правительства - помним, что рыба гниет с головы, ведь войны там где бездарные дипломаты, высокие цены и тарифы там где нет своего производства и нет экономистов и планов на регулирование и рост экономики и т.д. и т.п.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:22
У большинства проблем истоки в событиях четырехлетней давности.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:36
проще говорить -не виноватая я- (папэрэдныки, Путин, Россия, война на Донбассе - помним, плохому танцору яйца мешают ), а правильно было бы думать головой, делать правильные выводы и делать правильные поступки и конечно не воровать, но соблазн то велик!
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:43
Основная и единственная проблема: алчность, всё остальное - это производные от нее.
По пунктам:
1) военные действия - отвлекающий от реальных проблем в стране момент, от которого не хотят избавляться на наша сторона, ни российская (они используют эти события по-своему, но тоже используют с пользой для себя);
2) коррупция - алчность;
3) рост цен - результат инфляции, которая является результатом политики алчности;
4) тарифы - алчность в чистом виде (продадим свой газ/электричество/воду, добываемые в Украине по низкой себестоимости гражданам Украины по евроценам);
5) безработица - результат политики алчности (будем выжимать все соки с мелкого и среднего бизнеса, не важно что они загнутся и кол-во рабочих мест будет постоянно снижаться);
6) здравоохранение - алчность (не будем тратить на людей, будем все пилить);
7) некомпетентность власти - чистейший миф: глядя на то, какие схематозы они выдумывают, когда захотят, понимаешь, что там сидят очень компетентные люди, просто думающие лишь о себе и своем кармане, а не о людях);
полит. нестабильность - тоже миф: они все друг у друга в партиях перебывали уже по 100 раз, все друг с другом пьянствуют на свадьбах, днях рождения и подобных мероприятиях (есть немало журналистких съемок "через забор"), только перед камерами изображают грызню;
9) падение курса - результат политики алчности, иногда довольно таки полезный инструмент;
10) низкий уровень производства - алчность в чистом виде: хочу здесь и сейчас зарабатывать пока у руля, а то не известно что там будет завтра, поэтому не буду вкладываться в модернизацию и развитие производства.
Так же можно и по остальным пунктам пройтись, но уже лень.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:58
Re: Українці назвали три головні проблеми країни (інфографік
Грузия потеряла из-за агрессии 30% территории. Лари просел на 25%. А наша гривна улетела в 3+ раза. И вкладчики 200+ туда же. Так где там эта ось зла? На Банковой - Институтской ?
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:07
Решение первых двух проблем обещал нынешний президент в своей предвыборной компании
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