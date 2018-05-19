Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)

Imp написав:

Основная и единственная проблема: алчность, всё остальное - это производные от нее.По пунктам:1) военные действия - отвлекающий от реальных проблем в стране момент, от которого не хотят избавляться на наша сторона, ни российская (они используют эти события по-своему, но тоже используют с пользой для себя);2) коррупция - алчность;3) рост цен - результат инфляции, которая является результатом политики алчности;4) тарифы - алчность в чистом виде (продадим свой газ/электричество/воду, добываемые в Украине по низкой себестоимости гражданам Украины по евроценам);5) безработица - результат политики алчности (будем выжимать все соки с мелкого и среднего бизнеса, не важно что они загнутся и кол-во рабочих мест будет постоянно снижаться);6) здравоохранение - алчность (не будем тратить на людей, будем все пилить);7) некомпетентность власти - чистейший миф: глядя на то, какие схематозы они выдумывают, когда захотят, понимаешь, что там сидят очень компетентные люди, просто думающие лишь о себе и своем кармане, а не о людях);полит. нестабильность - тоже миф: они все друг у друга в партиях перебывали уже по 100 раз, все друг с другом пьянствуют на свадьбах, днях рождения и подобных мероприятиях (есть немало журналистких съемок "через забор"), только перед камерами изображают грызню;9) падение курса - результат политики алчности, иногда довольно таки полезный инструмент;10) низкий уровень производства - алчность в чистом виде: хочу здесь и сейчас зарабатывать пока у руля, а то не известно что там будет завтра, поэтому не буду вкладываться в модернизацию и развитие производства.Так же можно и по остальным пунктам пройтись, но уже лень.