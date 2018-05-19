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Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:33
sal написав: Imp написав:
некомпетентность власти - чистейший миф: глядя на то, какие схематозы они выдумывают, когда захотят, понимаешь, что там сидят очень компетентные люди, просто думающие лишь о себе и своем кармане, а не о людях)
В чем именно они компетентны?
о себе все думают
В том, чем занимаются. выдумать такие схемы полузаконного обогащения, которые они реализуют - это нужно быть очень компетентным. Просто эту компетенцию они прикладывают не к процветанию страны, а к сиюминутному обогащению без инвестиций в завтрашний день государства.
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Imp
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:55
Imp написав:
чем занимаются. выдумать такие схемы полузаконного обогащения, которые они реализуют - это нужно быть очень компетентным. Просто эту компетенцию они прикладывают не к процветанию страны, а к сиюминутному обогащению без инвестиций в завтрашний день государства.
Воруют во всех областях. совершенно разных. по одинаковым схемам
Например, прапорщик совсем некомпетентен в военном деле или какой другой сын генерала.
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sal
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:10
Imp написав:
Основная и единственная проблема: алчность, всё остальное - это производные от нее.
По пунктам:
1) военные действия - отвлекающий от реальных проблем в стране момент, от которого не хотят избавляться на наша сторона, ни российская (они используют эти события по-своему, но тоже используют с пользой для себя);
2) коррупция - алчность;
3) рост цен - результат инфляции, которая является результатом политики алчности;
4) тарифы - алчность в чистом виде (продадим свой газ/электричество/воду, добываемые в Украине по низкой себестоимости гражданам Украины по евроценам);
5) безработица - результат политики алчности (будем выжимать все соки с мелкого и среднего бизнеса, не важно что они загнутся и кол-во рабочих мест будет постоянно снижаться);
6) здравоохранение - алчность (не будем тратить на людей, будем все пилить);
7) некомпетентность власти - чистейший миф: глядя на то, какие схематозы они выдумывают, когда захотят, понимаешь, что там сидят очень компетентные люди, просто думающие лишь о себе и своем кармане, а не о людях);
полит. нестабильность - тоже миф: они все друг у друга в партиях перебывали уже по 100 раз, все друг с другом пьянствуют на свадьбах, днях рождения и подобных мероприятиях (есть немало журналистких съемок "через забор"), только перед камерами изображают грызню;
9) падение курса - результат политики алчности, иногда довольно таки полезный инструмент;
10) низкий уровень производства - алчность в чистом виде: хочу здесь и сейчас зарабатывать пока у руля, а то не известно что там будет завтра, поэтому не буду вкладываться в модернизацию и развитие производства.
Так же можно и по остальным пунктам пройтись, но уже лень.
Алчность - это один из, если не самый главный порок.
И определенная логика в вашем утверждении уж точно есть
А я скажу так:
Есть всем известная поговорка про то, что есть две главные беды в россии - дураки и дороги.
А в Украине наши две главные беды - это "дураки" и россия.
Причем, наши "дураки" и их дураки легко взаимозаменяемы
*доказано в Крыму
.
Остальное все последствие.
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EKO
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:18
EKO написав:
в Украине наши две главные беды - это "дураки" и россия.
Дурак думает - что дурак не он.
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sal
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:01
EKO написав:
Алчность - это один из, если не самый главный порок. И определенная логика в вашем утверждении уж точно есть А я скажу так: Есть всем известная поговорка про то, что есть две главные беды в россии - дураки и дороги. А в Украине наши две главные беды - это "дураки" и россия. Причем, наши "дураки" и их дураки легко взаимозаменяемы *доказано в Крыму. Остальное все последствие.
Естественно от Европы только польза. Поставляют тепловозы, вертолеты, машины, покупают рапс и лес кругляк.
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nik1
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:49
Реформа суду і прокуратури могла б вплинути на більшість описаних проблем. Шкода, що люди цього не розуміють.
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sabretus2016
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:21
sabretus2016 написав:
Реформа суду і прокуратури могла б вплинути на більшість описаних проблем. Шкода, що люди цього не розуміють.
Так это самое...
Уже ж. В списке 144 уже проведенных реформ, САМ
так сказал.
А если без шуток, то боюсь, этим органам реформы уже не помогут, только полная ̶к̶а̶с̶люстрация. Ну, в смысле с ноля туда всех набирать
, по новым правилам и жестким требованиям. А судей, в идеале, не назначать, а выбирать на определенный срок. Поймали на взятке - 10 лет с конфискацией, без права досрочки, 3 неправосудных решения у судьи - автоматом пожизненный запрет работы в юр.сфере и перевод на общий стаж 35 лет и без льгот. Ну, как то так.
P.S. Консервы аж вздувает
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EKO
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:35
Ситуация кардинально в другом:
Чем хуже населению - тем больше с него можно выжать взяток.
Отсюда согласно статистики: Вооружать необходимо население, для борьбы с "пакращанцами", если это не произойдёт - остатки Украины смело продадут, как пустынные земли "Белой Африки". Следом за Крымом и Донбассом.
А трудоспособное население уже сегодня вынуждено бежать по чужбинам "на заработки", в ту же РФ.
Т,Е, Возникла острая необходимость в проведении АТО в экономике, и тотального пересмотра деяний "пакращанцев" - с решением вопроса не отходя от места преступления.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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