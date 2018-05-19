Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)

Додано: Сер 23 тра, 2018 21:01

Imp

Можно подумать, тут у всех отняло память, и все начали помнить только то что тебе хочется. Не было в истории Украины такой борьбы с коррупцией, как в последние два года. При януковиче даже отменяли антикоррупционные законы, и к коррупции относились как обыденной и вечной проблеме, которая никогда не будет решена.

И именно показатель восприятия коррумпированности в последние годы и показывает снижение коррупции. Тема дня каждый день - коррупция, потому что раскрыты все реестры, тендерные закупки. Вместо монолитной мафии судей в судейском кобле идет противостояние черного против белого - каждый день ловят на взятках несколько чиновников по всей Украине, от полиции до депутатов и прокуроров. Содано несколько независимых органов во всех ветвях власти, впущена новая кровь во все государственные органы, осовременена бюрократия, на порядки больше внимания к Украине из-за рубежа. Идет общая борьба за высокий рейтинг Украины для внешних рынков. Идет избавление от рабской ментальности.

Статистика фактического уровня коррупции зрадофильские сайты не интересует, но она есть в открытом виде - она стала на 17 год самой низкой за всю историю. Это факт.