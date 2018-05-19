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Українці назвали три головні
проблеми країни (інфографіка)

Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:01

Imp
Можно подумать, тут у всех отняло память, и все начали помнить только то что тебе хочется. Не было в истории Украины такой борьбы с коррупцией, как в последние два года. При януковиче даже отменяли антикоррупционные законы, и к коррупции относились как обыденной и вечной проблеме, которая никогда не будет решена.
И именно показатель восприятия коррумпированности в последние годы и показывает снижение коррупции. Тема дня каждый день - коррупция, потому что раскрыты все реестры, тендерные закупки. Вместо монолитной мафии судей в судейском кобле идет противостояние черного против белого - каждый день ловят на взятках несколько чиновников по всей Украине, от полиции до депутатов и прокуроров. Содано несколько независимых органов во всех ветвях власти, впущена новая кровь во все государственные органы, осовременена бюрократия, на порядки больше внимания к Украине из-за рубежа. Идет общая борьба за высокий рейтинг Украины для внешних рынков. Идет избавление от рабской ментальности.
Статистика фактического уровня коррупции зрадофильские сайты не интересует, но она есть в открытом виде - она стала на 17 год самой низкой за всю историю. Это факт.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:29

последний восторженный пост сильно улыбнул.
А так, конечно, даже у меня появились мысли о том, как можно было бы эмигрировать в нормальную страну. Развал страны налицо. :(
Gromad1962
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:40

Питання характерно підібрані. Затримка зарплат, соц захист бідних, тарифи ЖКГ є, а де власне сам розмір доходів?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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