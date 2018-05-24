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Українці назвали три головні
проблеми країни (інфографіка)

Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:01

Imp
Можно подумать, тут у всех отняло память, и все начали помнить только то что тебе хочется. Не было в истории Украины такой борьбы с коррупцией, как в последние два года. При януковиче даже отменяли антикоррупционные законы, и к коррупции относились как обыденной и вечной проблеме, которая никогда не будет решена.
И именно показатель восприятия коррумпированности в последние годы и показывает снижение коррупции. Тема дня каждый день - коррупция, потому что раскрыты все реестры, тендерные закупки. Вместо монолитной мафии судей в судейском кобле идет противостояние черного против белого - каждый день ловят на взятках несколько чиновников по всей Украине, от полиции до депутатов и прокуроров. Содано несколько независимых органов во всех ветвях власти, впущена новая кровь во все государственные органы, осовременена бюрократия, на порядки больше внимания к Украине из-за рубежа. Идет общая борьба за высокий рейтинг Украины для внешних рынков. Идет избавление от рабской ментальности.
Статистика фактического уровня коррупции зрадофильские сайты не интересует, но она есть в открытом виде - она стала на 17 год самой низкой за всю историю. Это факт.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:29

последний восторженный пост сильно улыбнул.
А так, конечно, даже у меня появились мысли о том, как можно было бы эмигрировать в нормальную страну. Развал страны налицо. :(
Gromad1962
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:40

Питання характерно підібрані. Затримка зарплат, соц захист бідних, тарифи ЖКГ є, а де власне сам розмір доходів?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:34

  locustsucol написав:Imp
Можно подумать, тут у всех отняло память, и все начали помнить только то что тебе хочется. Не было в истории Украины такой борьбы с коррупцией, как в последние два года. При януковиче даже отменяли антикоррупционные законы, и к коррупции относились как обыденной и вечной проблеме, которая никогда не будет решена.
И именно показатель восприятия коррумпированности в последние годы и показывает снижение коррупции.

При Кучме, Ющенко, Яныке и Порохе взрослые сознательные люди одинаково воспринимали коррупцию. Более того, по факту ее было даже меньше, чем сейчас, потому что в годы до Пороха были противоборствующие кланы, которые держали по несколько местных СМИ и могли реально "воевать". Сегодня все местнеы СМИ сконцетрированы в руках одного клана. И общество в общей массе просто не знает о том, что происходит в соседнем подъезде даже, не говоря уже о стране в целом.

То что Вы (и/или Ваше окружение) наконец осознали масштабы коррупции - это лишь Ваша особенность созревания как мыслящего человека (или возраст просто нацонец обязывает думать и смотреть по сторонам).

  locustsucol написав:Тема дня каждый день - коррупция, потому что раскрыты все реестры, тендерные закупки.

Тендерные закупки уже давно научились использовать так, чтобы закупать все же у тех, у кого и планировали: дробят закупки ниже пороговой стоимости, подгоняют требования, дисквалифицируют лишних без особой причины (оспаривать дисквалификации очень бывает очень затратным и, к сожалению, бесполезным занятием). Так что начинание хорошее, а вот реализации пока храмает на обе ноги.

  locustsucol написав:Вместо монолитной мафии судей в судейском кобле идет противостояние черного против белого - каждый день ловят на взятках несколько чиновников по всей Украине, от полиции до депутатов и прокуроров.

Можно увидеть фамилии и должность тех, у кого провели полную конфискацию и посадили на серьезный срок за коррупцию? А то пока все эти "ловят взяточников" больше похоже на надувание щек.

  locustsucol написав:Содано несколько независимых органов во всех ветвях власти, впущена новая кровь во все государственные органы


У нас создано уже три антикоррупционных независимых органа. С самого начала основное что они делали - это грузлись друг с другом и с прокуратурой. Пока реальных достижений - ноль.

  locustsucol написав:впущена новая кровь во все государственные органы

А толку, если ее процент слишком мал и она просто растворилась в старой?

  locustsucol написав:осовременена бюрократия

Направление хорошее, но пока как и с тендерами рано хвалить, потому что работает временами она еще хуже чем старая. Не все старые бюрократы воспринимают современные подходы, из-за чего тормозят и блокируют нормальный ход действий. Знаю не понаслышке: пытаемся получить лицензию на определенный вид деятельности имея все необходимое уже 3й месяц, хотя раньше эта процедура была на неделю максимум, а в некоторых случаях эта лицензия даже не требовалась (как раз наш случай).

  locustsucol написав:на порядки больше внимания к Украине из-за рубежа

Это уже устаревшая информация. К нам было много внимания после Майдана как к "врагу моего врага". Сегодня в нас уже ясно видят ленивого и хитрозадого соседа, а не реального "врага моего врага" и особого внимания в нашу сторону как к субъекту очень мало, больше как к объекту.

  locustsucol написав:Идет общая борьба за высокий рейтинг Украины для внешних рынков.

Можно примеры такой борьбы и чуть подробнее про эти рейтинги? А то звучит звонко, но с душком.

  locustsucol написав:Идет избавление от рабской ментальности.

Очень хотелось бы, но...

  locustsucol написав:Статистика фактического уровня коррупции зрадофильские сайты не интересует, но она есть в открытом виде - она стала на 17 год самой низкой за всю историю. Это факт.

Не знаю о каком "фактическом" уровне можно говорить, но есть такое понятие как "восприятие уровня коррупции". Такой рейтинг составляет ежегодно международная организация Transparency International.
Так вот в этом рейтинге мы занчительно подымались лишь раз - первый год после майдана (142 -> 130), народ был на кураже, заряжен оптимизмом. А вот последние три года мы топчемся на 130-м месте (130 -> 131 -> 130). Как по мне, то это наглядно демонстрируют ту принципиальную и жестокую борьбу с коррупцией в стране, о которой Вы тут написали опус.
Imp
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