Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка)

Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:34

locustsucol написав: Imp

Можно подумать, тут у всех отняло память, и все начали помнить только то что тебе хочется. Не было в истории Украины такой борьбы с коррупцией, как в последние два года. При януковиче даже отменяли антикоррупционные законы, и к коррупции относились как обыденной и вечной проблеме, которая никогда не будет решена.

И именно показатель восприятия коррумпированности в последние годы и показывает снижение коррупции. Можно подумать, тут у всех отняло память, и все начали помнить только то что тебе хочется. Не было в истории Украины такой борьбы с коррупцией, как в последние два года. При януковиче даже отменяли антикоррупционные законы, и к коррупции относились как обыденной и вечной проблеме, которая никогда не будет решена.И именно показатель восприятия коррумпированности в последние годы и показывает снижение коррупции.

locustsucol написав: Тема дня каждый день - коррупция, потому что раскрыты все реестры, тендерные закупки. Тема дня каждый день - коррупция, потому что раскрыты все реестры, тендерные закупки.

locustsucol написав: Вместо монолитной мафии судей в судейском кобле идет противостояние черного против белого - каждый день ловят на взятках несколько чиновников по всей Украине, от полиции до депутатов и прокуроров. Вместо монолитной мафии судей в судейском кобле идет противостояние черного против белого - каждый день ловят на взятках несколько чиновников по всей Украине, от полиции до депутатов и прокуроров.

locustsucol написав: Содано несколько независимых органов во всех ветвях власти, впущена новая кровь во все государственные органы Содано несколько независимых органов во всех ветвях власти, впущена новая кровь во все государственные органы

locustsucol написав: впущена новая кровь во все государственные органы впущена новая кровь во все государственные органы

locustsucol написав: осовременена бюрократия осовременена бюрократия

locustsucol написав: на порядки больше внимания к Украине из-за рубежа на порядки больше внимания к Украине из-за рубежа

locustsucol написав: Идет общая борьба за высокий рейтинг Украины для внешних рынков. Идет общая борьба за высокий рейтинг Украины для внешних рынков.

locustsucol написав: Идет избавление от рабской ментальности. Идет избавление от рабской ментальности.

locustsucol написав: Статистика фактического уровня коррупции зрадофильские сайты не интересует, но она есть в открытом виде - она стала на 17 год самой низкой за всю историю. Это факт. Статистика фактического уровня коррупции зрадофильские сайты не интересует, но она есть в открытом виде - она стала на 17 год самой низкой за всю историю. Это факт.

При Кучме, Ющенко, Яныке и Порохе взрослые сознательные люди одинаково воспринимали коррупцию. Более того, по факту ее было даже меньше, чем сейчас, потому что в годы до Пороха были противоборствующие кланы, которые держали по несколько местных СМИ и могли реально "воевать". Сегодня все местнеы СМИ сконцетрированы в руках одного клана. И общество в общей массе просто не знает о том, что происходит в соседнем подъезде даже, не говоря уже о стране в целом.То что Вы (и/или Ваше окружение) наконец осознали масштабы коррупции - это лишь Ваша особенность созревания как мыслящего человека (или возраст просто нацонец обязывает думать и смотреть по сторонам).Тендерные закупки уже давно научились использовать так, чтобы закупать все же у тех, у кого и планировали: дробят закупки ниже пороговой стоимости, подгоняют требования, дисквалифицируют лишних без особой причины (оспаривать дисквалификации очень бывает очень затратным и, к сожалению, бесполезным занятием). Так что начинание хорошее, а вот реализации пока храмает на обе ноги.Можно увидеть фамилии и должность тех, у кого провели полную конфискацию и посадили на серьезный срок за коррупцию? А то пока все эти "ловят взяточников" больше похоже на надувание щек.У нас создано уже три антикоррупционных независимых органа. С самого начала основное что они делали - это грузлись друг с другом и с прокуратурой. Пока реальных достижений - ноль.А толку, если ее процент слишком мал и она просто растворилась в старой?Направление хорошее, но пока как и с тендерами рано хвалить, потому что работает временами она еще хуже чем старая. Не все старые бюрократы воспринимают современные подходы, из-за чего тормозят и блокируют нормальный ход действий. Знаю не понаслышке: пытаемся получить лицензию на определенный вид деятельности имея все необходимое уже 3й месяц, хотя раньше эта процедура была на неделю максимум, а в некоторых случаях эта лицензия даже не требовалась (как раз наш случай).Это уже устаревшая информация. К нам было много внимания после Майдана как к "врагу моего врага". Сегодня в нас уже ясно видят ленивого и хитрозадого соседа, а не реального "врага моего врага" и особого внимания в нашу сторону как к субъекту очень мало, больше как к объекту.Можно примеры такой борьбы и чуть подробнее про эти рейтинги? А то звучит звонко, но с душком.Очень хотелось бы, но...Не знаю о каком "фактическом" уровне можно говорить, но есть такое понятие как "восприятие уровня коррупции". Такой рейтинг составляет ежегодно международная организация Transparency International.Так вот в этом рейтинге мы занчительно подымались лишь раз - первый год после майдана (142 -> 130), народ был на кураже, заряжен оптимизмом. А вот последние три года мы топчемся на 130-м месте (130 -> 131 -> 130). Как по мне, то это наглядно демонстрируют ту принципиальную и жестокую борьбу с коррупцией в стране, о которой Вы тут написали опус.