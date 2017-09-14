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В Росії відмовилися від виробництва
Lada Priora і Kalina...

В Росії відмовилися від виробництва Lada Priora і Kalina...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:00

В Росії відмовилися від виробництва Lada Priora і Kalina...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у листі, який виробник розповсюдив серед своїх дилерів.

Дивися повний текст В Росії відмовилися від виробництва Lada Priora і Kalina - СМИ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:00

Будут другой хлам выпускать.....
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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