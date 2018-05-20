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Стало відомо, коли запрацює
фотофіксація порушень ПДР

Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:12

Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Система фотофіксації порушень ПДР буде запущена в Україні вже восени поточного року.

Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:13

Ограничение 50 остаётся?!
serg_vronsky
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