Система фотофіксації порушень ПДР буде запущена в Україні вже восени поточного року.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:12
Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
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Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР.
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