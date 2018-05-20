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Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:12
Пропонуємо до обговорення:
Система фотофіксації порушень ПДР буде запущена в Україні вже восени поточного року.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
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R2
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:13
Ограничение 50 остаётся?!
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serg_vronsky
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:48
Для кріпацтва - так, залишається, пани та їх прихвості катаються як хочуть...
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Duke
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:49
Duke написав:
Для кріпацтва - так, залишається, пани та їх прихвості катаються як хочуть...
Они не фотогеничны?..
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serg_vronsky
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:05
Duke, "кріпацтво" на гнилих євробляхах їздить так, що треба через одного забирати права назавжди. Якщо фотофіксація цьому допоможе - я за.
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Sharpe
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:19
Duke написав:
Для кріпацтва - так, залишається, пани та їх прихвості катаються як хочуть...
Обмеження для безпеки. А про кріпаків це Ви про тих дурнів на старих Спрінтерах і Тразитах, чи може е39 LT, PL за 2000 EUR? Дурнів - бо літають, створюючи аварійні ситуації.
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Viktor
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:30
Sharpe написав:
Duke, "кріпацтво" на гнилих євробляхах їздить так, що треба через одного забирати права назавжди. Якщо фотофіксація цьому допоможе - я за.
Права забрать, 6ляхера расстрелять, его семью за полярный круг - нечего Ылите на дорогах мешать!
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:32
"взятки на дорогах резко возростут"
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KOKS
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:31
serg_vronsky написав:
Ограничение 50 остаётся?!
А то. И камеры на обновленном Набережном шоссе уже готовятся к первому клиенту. А на Бажана так аж изнывают от безделия
А то лето началось, а на краску для разметки дорог в столице денег как то нет. На инфостенды с порнохабом все ушло
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EKO
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