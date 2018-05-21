Система фотофіксації порушень ПДР буде запущена в Україні вже восени поточного року.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:12
Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:48
Для кріпацтва - так, залишається, пани та їх прихвості катаються як хочуть...
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:49
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:05
Duke, "кріпацтво" на гнилих євробляхах їздить так, що треба через одного забирати права назавжди. Якщо фотофіксація цьому допоможе - я за.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:19
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:32
"взятки на дорогах резко возростут"
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:31
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:45
Давно пора наказать подонков, которые нарушают пдд и правила парковки! Все без исключения нормальные люди давно поддерживают эту инициативу!!! А то видишь ли "власть плохая"... А сами???
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:47
Customer
Для начала, нужно сделать возможным нормально передвигаться машинам по городу (туннели, эстакады ), где нет пешеходов и можно ехать 100 км/ч. Кстати, так сделано во всех нормальных городах мира.
По комментам видно у кого нет машины. и я тоже поддерживаю правила парковки (мешают проезду), но с другой стороны, где парко-места?
|