Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР

27661 написав:CustomerДавно пора наказать подонков, которые нарушают пдд и правила парковки! Все без исключения нормальные люди давно поддерживают эту инициативу!!! А то видишь ли "власть плохая"... А сами???
Для начала, нужно сделать возможным нормально передвигаться машинам по городу (туннели, эстакады ), где нет пешеходов и можно ехать 100 км/ч. Кстати, так сделано во всех нормальных городах мира.
По комментам видно у кого нет машины. и я тоже поддерживаю правила парковки (мешают проезду), но с другой стороны, где парко-места?
Т.е. если власть не обеспечит в городе туалеты - Вы будете ссцать на улице? Советская логика какая-то.