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Стало відомо, коли запрацює
фотофіксація порушень ПДР

Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:24

  27661 написав:Customer
Давно пора наказать подонков, которые нарушают пдд и правила парковки! Все без исключения нормальные люди давно поддерживают эту инициативу!!! А то видишь ли "власть плохая"... А сами???

Для начала, нужно сделать возможным нормально передвигаться машинам по городу (туннели, эстакады ), где нет пешеходов и можно ехать 100 км/ч. Кстати, так сделано во всех нормальных городах мира.
По комментам видно у кого нет машины. :D и я тоже поддерживаю правила парковки (мешают проезду), но с другой стороны, где парко-места?

Т.е. если власть не обеспечит в городе туалеты - Вы будете ссцать на улице? Советская логика какая-то.
BIGor
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