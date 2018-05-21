RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли запрацює
фотофіксація порушень ПДР

Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:24

  27661 написав:Customer
Давно пора наказать подонков, которые нарушают пдд и правила парковки! Все без исключения нормальные люди давно поддерживают эту инициативу!!! А то видишь ли "власть плохая"... А сами???

Для начала, нужно сделать возможным нормально передвигаться машинам по городу (туннели, эстакады ), где нет пешеходов и можно ехать 100 км/ч. Кстати, так сделано во всех нормальных городах мира.
По комментам видно у кого нет машины. :D и я тоже поддерживаю правила парковки (мешают проезду), но с другой стороны, где парко-места?

Т.е. если власть не обеспечит в городе туалеты - Вы будете ссцать на улице? Советская логика какая-то.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 19.09.10
Подякував: 353 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:26

BIGor, а вы в штаны? у вас логики вообще не наблюдается...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1831
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3546 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:29

  RomanTik написав:BIGor, а вы в штаны? у вас логики вообще не наблюдается...

Бомж - да, в штаны. Украинец - в туалет. Сначала начали уважать на западе закон, платить налоги, а потом появились туннели и т.п. Поэтмоу сначала штрафы - а потом увеличение темпов наращивания инфраструктуры. Нигде никогда не было наоборот. Надоели зрадофилические люди, типа таксистов, которые поносят все на чем свет стоит, потмоу что им сначала не сделали то, не улучшили то, мол зачем платить налоги, соблюдать правила, ведь им должны якобы были за это сначала сделать, мифическая "власть".
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 584
З нами з: 27.08.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ...
R2 » Сер 23 тра, 2018 14:45
4 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 20:21
Джон
У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
R2 » Пон 21 тра, 2018 16:11
3 199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 10:52
PSPoldman
Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до...
R2 » Пон 21 тра, 2018 09:49
5 251
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 06:47
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.