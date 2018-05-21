Стало відомо, коли запрацює фотофіксація порушень ПДР
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Давно пора наказать подонков, которые нарушают пдд и правила парковки! Все без исключения нормальные люди давно поддерживают эту инициативу!!! А то видишь ли "власть плохая"... А сами???
Для начала, нужно сделать возможным нормально передвигаться машинам по городу (туннели, эстакады ), где нет пешеходов и можно ехать 100 км/ч. Кстати, так сделано во всех нормальных городах мира. По комментам видно у кого нет машины. и я тоже поддерживаю правила парковки (мешают проезду), но с другой стороны, где парко-места?
Т.е. если власть не обеспечит в городе туалеты - Вы будете ссцать на улице? Советская логика какая-то.
RomanTik написав:BIGor, а вы в штаны? у вас логики вообще не наблюдается...
Бомж - да, в штаны. Украинец - в туалет. Сначала начали уважать на западе закон, платить налоги, а потом появились туннели и т.п. Поэтмоу сначала штрафы - а потом увеличение темпов наращивания инфраструктуры. Нигде никогда не было наоборот. Надоели зрадофилические люди, типа таксистов, которые поносят все на чем свет стоит, потмоу что им сначала не сделали то, не улучшили то, мол зачем платить налоги, соблюдать правила, ведь им должны якобы были за это сначала сделать, мифическая "власть".