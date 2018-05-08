RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відбулися перші
пуски ракетних комплексів...

В Україні відбулися перші пуски ракетних комплексів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:18

В Україні відбулися перші пуски ракетних комплексів...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Україні вперше відбулися ракетних комплексів Javelin.

Дивися повний текст В Україні відбулися перші пуски ракетних комплексів Javelin (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82081
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:18

- Две бутылки вина...
- Три!
- ...Три бутылки вина... выбросила в пропасть. (с)
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Грйс-мэн і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
R2 » Вів 08 тра, 2018 05:41
8 595
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 21:04
ssmakk
Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні 1 ... 17, 18, 19
R2 » Сер 16 тра, 2018 12:59
184 10198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 15:43
Faceless
За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса 1, 2
R2 » Пон 21 тра, 2018 13:52
10 607
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 13:01
forumreader

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.