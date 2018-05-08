Сьогодні в Україні вперше відбулися ракетних комплексів Javelin.
Дивися повний текст В Україні відбулися перші пуски ракетних комплексів Javelin (відео).
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:18
В Україні відбулися перші пуски ракетних комплексів...
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Дивися повний текст В Україні відбулися перші пуски ракетних комплексів Javelin (відео).
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:18
- Две бутылки вина...
- Три!
- ...Три бутылки вина... выбросила в пропасть. (с)
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