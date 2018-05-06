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Названо найбагатшу
країну світу

Названо найбагатшу країну світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:38

Названо найбагатшу країну світу

Пропонуємо до обговорення:
Найбагатшою країною світу названо Катар з ВВП на душу населення в поточних цінах у розмірі 128,7 тис. доларів США.

Дивися повний текст Названо найбагатшу країну світу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:38

Думаю большинство на форуме понимают, что ВВП на душу 3 куе в 15 раз меньше, чем 45 куе. Сложно представить, какие реформы могут завести в Украины 1 трлн. куе, для создания 10 млн современных рабочих мест. А именно такие деньги нужны для Европенсий и Еврозарплат.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:41

Остаются Евроналоги и Еврокоммунальные платежи. Очень важно, чтобы об этом думали те, кто за вступление в Евросоюз.
nik1
 
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удивляюсь Ирландии , ранее это было захолустье Европы
makishin60
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:28

Я
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:23

  nik1 написав:Думаю большинство на форуме понимают, что ВВП на душу 3 куе в 15 раз меньше, чем 45 куе. Сложно представить, какие реформы могут завести в Украины 1 трлн. куе, для создания 10 млн современных рабочих мест. А именно такие деньги нужны для Европенсий и Еврозарплат.

А там богатую фантазию и не нужно иметь.
В мире пока придумали всего несколько вариантов быстрого подъема:
1. Полезные ископаемые (страны Перс.залива и т.п.)
2. Привлечение финансов (Швейцария-банки, государства-оффшоры, игровой бизнес - но, годится только для маленьких территорий)
3. Новые технологии (пример: США, Япония, Ю.Корея, Китай).
Причем,у самых успешных стран все эти факторы работают одновременно.

У нас, из списка, пока есть только п.1 и тот полудохлый.
Вот и "представьте", что нам надо для скачка 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:57

Главное не ВВП, а возможность делать накопления ни в чем себе не отказывая. А то диктатор купит себе яхту за миллиард, а вся страна с маленьким населением по огромным тарифам будет все оплачивать почти не имея накоплений. А средний ВВП в такой будет просто гигантский!
Одна из богатейших стран по объективному показателю - Германия. Таиланд тоже.
ВВП - способ одурачить лохов псевдостатистикой.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59

EKO, знаете как Швейцария "привлекала" финансы и предметы искусства во вторую мировую? Хотите такое для Украины?
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