Найбагатшою країною світу названо Катар з ВВП на душу населення в поточних цінах у розмірі 128,7 тис. доларів США.
Дивися повний текст Названо найбагатшу країну світу.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:38
Названо найбагатшу країну світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбагатшу країну світу.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:38
Думаю большинство на форуме понимают, что ВВП на душу 3 куе в 15 раз меньше, чем 45 куе. Сложно представить, какие реформы могут завести в Украины 1 трлн. куе, для создания 10 млн современных рабочих мест. А именно такие деньги нужны для Европенсий и Еврозарплат.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:41
Остаются Евроналоги и Еврокоммунальные платежи. Очень важно, чтобы об этом думали те, кто за вступление в Евросоюз.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:23
А там богатую фантазию и не нужно иметь.
В мире пока придумали всего несколько вариантов быстрого подъема:
1. Полезные ископаемые (страны Перс.залива и т.п.)
2. Привлечение финансов (Швейцария-банки, государства-оффшоры, игровой бизнес - но, годится только для маленьких территорий)
3. Новые технологии (пример: США, Япония, Ю.Корея, Китай).
Причем,у самых успешных стран все эти факторы работают одновременно.
У нас, из списка, пока есть только п.1 и тот полудохлый.
Вот и "представьте", что нам надо для скачка
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:57
Главное не ВВП, а возможность делать накопления ни в чем себе не отказывая. А то диктатор купит себе яхту за миллиард, а вся страна с маленьким населением по огромным тарифам будет все оплачивать почти не имея накоплений. А средний ВВП в такой будет просто гигантский!
Одна из богатейших стран по объективному показателю - Германия. Таиланд тоже.
ВВП - способ одурачить лохов псевдостатистикой.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59
EKO, знаете как Швейцария "привлекала" финансы и предметы искусства во вторую мировую? Хотите такое для Украины?
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:19
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:20
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