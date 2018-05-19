Як повідомило європейське дипломатичне джерело, такий крок буде розцінений як "незаконний", Європа його не прийме.
Дивися повний текст США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:02
США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:02
Должно быть: "США планируЮт сократить _импорт_ стали и алюминия из ЕС"
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:22
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